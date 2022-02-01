Пропутинского депутата Милонова не пустили в Финляндию

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов не был пущен в Финляндию, поскольку Польша заблокировала его визу.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания Yle.

Милонов 31 января пытался въехать в Финляндию через пограничный пункт Ваалимаа, но ему было отказано во въезде.

Как заявил депутат, въезд в Евросоюз ему закрыли из-за решения польских властей.

"Я в Польше даже не был, но был в Беларуси - снимали фильм о мигрантах, как их там [на границе] газом поливали. Никто в Польшу ехать и не собирался, но польские ябеды обиделись и решили испортить отношения с другими странами" - заявил он.

По словам Милонова, у него было официальное приглашение от правительства Финляндии, но его не смогли упустить, потому что Польша решила заблокировать депутату шенгенскую визу. Он хотел приехать в финскую столицу для того, чтобы подготовиться к ежегодному концерту русского романса в Хельсинки.

В поле зрения польских спецслужб Милонов попал в конце ноября прошлого года, когда он был замечен на пограничном пункте в Брузгах. При виде польских солдат и офицеров вся съемочная группа Милонова начала кричать и оскорблять Польшу.