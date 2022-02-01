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Блінкен заявив Лаврову, що російське вторгнення матиме важкі наслідки

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:04

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до негайної деескалації з боку Росії під час сьогоднішньої телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це йдеться у заяві Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен і Лавров обговорювали письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки".

"Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки, що ми маємо намір робити у повній координації з нашими партнерами та союзниками", - йдеться у заяві.

Блінкен також підтвердив прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та союзи.

"Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та виведення військ та техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустрінуте швидкими та тяжкими наслідками, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом", - зазначили у Держдепі.

Нагадаємо, США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

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США Росія

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