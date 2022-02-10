Експрем’єру Італії висунули звинувачення у незаконному фінансуванні політичної партії

Прокуратура Італії висунула офіційне звинувачення у незаконному фінансуванні політичної партії колишньому прем'єр-міністру Маттео Ренці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Прокуратура Флоренції заявляє, що Ренці має постати перед судом після розслідування ймовірних порушень довкола фонду Open, який допоміг профінансувати просування Ренці від мера Флоренції до прем'єр-міністра країни та лідера лівої Демократичної партії.

Ще десять осіб, зокрема парламентарі, керівники підприємств та колишній очільник фонду, також звинувачуються у рамках розслідування.

Серед ймовірних злочинів – незаконне фінансування партії, корупція, відмивання грошей та торгівля впливом.

У розслідуванні також беруть участь чотири компанії, зокрема British American Tobacco Italia.

За версією прокуратури, фонд Open діяв так, ніби він був частиною Демократичної партії, і отримав фінансування у розмірі 3,5 млн євро, яке було витрачено на підтримку політичної діяльності Ренці та його союзників.

Попереднє слухання відбудеться 4 квітня, коли слідчий суддя вирішить, чи слід продовжувати судовий розгляд.

Ренці завжди казав, що Open - це фонд, а не партія, тому незаконного фінансування партії бути не може. Ренці подав кримінальну скаргу проти трьох прокурорів, зазначивши, що один із них раніше безуспішно намагався притягти до відповідальності його сім'ю.

"Я не скоїв жодних злочинів, сподіваюся, флорентійські прокурори скажуть те саме", - зазначив Ренці.

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