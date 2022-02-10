Экс-премьеру Италии предъявили обвинения в незаконном финансировании политической партии
Прокуратура Италии предъявила официальное обвинение в незаконном финансировании политической партии бывшему премьер-министру Маттео Ренци.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.
Прокуратура Флоренции заявляет, что Ренци предстанет перед судом после расследования вероятных нарушений вокруг фонда Open, который помог профинансировать продвижение Ренци от мэра Флоренции к посту премьер-министра страны и лидера левой Демократической партии.
Еще десять человек, в том числе парламентарии, руководители предприятий и бывший глава фонда, также обвиняются в рамках расследования.
Среди возможных преступлений – незаконное финансирование партии, коррупция, отмывание денег и торговля влиянием.
В расследовании также участвуют четыре компании, в том числе British American Tobacco Italia.
По версии прокуратуры, фонд Open действовал так, словно он был частью Демократической партии, и получил финансирование в размере 3,5 млн евро, которое было израсходовано на поддержку политической деятельности Ренци и его союзников.
Предварительное слушание состоится 4 апреля, когда следователь судья решит, следует ли продолжать судебное разбирательство.
Ренци всегда говорил, что Open – это фонд, а не партия, поэтому незаконного финансирования партии быть не может. Ренци подал уголовную жалобу против трех прокуроров, отметив, что один из них раньше безуспешно пытался привлечь к ответственности его семью.
"Я не совершил никаких преступлений, надеюсь, флорентийские прокуроры скажут то же самое", - отметил Ренци.
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