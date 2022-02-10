Экс-премьеру Италии предъявили обвинения в незаконном финансировании политической партии

Прокуратура Италии предъявила официальное обвинение в незаконном финансировании политической партии бывшему премьер-министру Маттео Ренци.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Прокуратура Флоренции заявляет, что Ренци предстанет перед судом после расследования вероятных нарушений вокруг фонда Open, который помог профинансировать продвижение Ренци от мэра Флоренции к посту премьер-министра страны и лидера левой Демократической партии.

Еще десять человек, в том числе парламентарии, руководители предприятий и бывший глава фонда, также обвиняются в рамках расследования.

Среди возможных преступлений – незаконное финансирование партии, коррупция, отмывание денег и торговля влиянием.

В расследовании также участвуют четыре компании, в том числе British American Tobacco Italia.

По версии прокуратуры, фонд Open действовал так, словно он был частью Демократической партии, и получил финансирование в размере 3,5 млн евро, которое было израсходовано на поддержку политической деятельности Ренци и его союзников.

Предварительное слушание состоится 4 апреля, когда следователь судья решит, следует ли продолжать судебное разбирательство.

Ренци всегда говорил, что Open – это фонд, а не партия, поэтому незаконного финансирования партии быть не может. Ренци подал уголовную жалобу против трех прокуроров, отметив, что один из них раньше безуспешно пытался привлечь к ответственности его семью.

"Я не совершил никаких преступлений, надеюсь, флорентийские прокуроры скажут то же самое", - отметил Ренци.

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