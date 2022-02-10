НАТО в письменном виде попросила Россию продолжить двусторонние встречи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что направил в четверг предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Столтенберг рассказал журналистам на брифинге в Брюсселе.

"В это утро я отправил письмо министру иностранных дел Лаврову, подчеркивая мое приглашение России продолжить наш диалог на серии встреч в рамках Совета НАТО-Россия, чтобы найти дипломатический путь вперед", - сказал Столтенберг.

"Мы готовы выслушать беспокойство России и обсудить пути поддержки и укрепления фундаментальных принципов европейской безопасности, которые мы все обязались выполнять", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Он напомнил, что Североатлантический альянс предложил России проводить совместные брифинги по учениям и ядерной политике, пути повышения прозрачности и снижения рисков военной деятельности, снижения космических и кибернетических угроз и серию разговоров по контролю за вооружением.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс по своим основным принципам.

Он отметил, что возобновление российской агрессии с новой силой приведет к повышению военного присутствия НАТО, а не снижению, как этого хочет Россия.

В конце января Альянс параллельно с США передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. В документе изложены три сферы, где НАТО видит простор для прогресса в отношениях с РФ.

Тогда же Столтенберг предложил провести серию встреч в рамках Совета НАТО-Россия для обсуждения ряда вопросов безопасности, в том числе по Украине.