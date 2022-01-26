Генсек НАТО запропонував провести серію зустрічей з РФ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу запропонував провести серію зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія для обговорення низки безпекових питань, в тому числі щодо України

Про це Єнс Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Я попросив очільника Ради НАТО-Росія запросити 30 країн-членів і Росію провести серію зустрічей, на яких ми готові обговорити широке коло питань, в тому числі тих, які сьогодні відправили у письмових пропозиціях", - сказав Стотенберг.

"Ми також готові обговорити занепокоєння, висловлені Росією. Ми вважаємо, що це питання, від вирішення яких обидві сторони матимуть вигоду: контроль над озброєнням, зменшення загроз від ядерної зброї, від ракет меншого та середнього радіусу дії, кібератак", - додав генсек.

НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на безпекові вимоги Москви.

У середу ввечері Москва підтвердила, що отримала відповідь США на свій безпековий ультиматум.

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