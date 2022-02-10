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Чехія скасує майже всі обмеження з 1 березня, COVID-19 стане "звичайною хворобою"

Четвер, 10 лютого 2022, 14:38

Уряд Чехії вирішив скасувати більшість обмежувальних заходів проти COVID-19, при цьому сертифікати про щеплення більше не будуть обов'язковими у ресторанах та інших установах з 18 лютого.

Про це заявив прем'єр-міністр Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"З 1 березня діятиме дуже мало обмежувальних заходів - практично лише носіння захисних масок", - сказав Фіала.

За його словами, розвиток пандемії COVID-19 відповідає прогнозам експертів, а кількість госпіталізованих поступово знижується.

"Ми всі віримо, що ця хвиля вже позаду", - сказав Фіала, маючи на увазі менш небезпечний варіант "Омікрон", що поширився у країні в останні тижні.

Більше того, незабаром закінчиться режим пандемічної тривоги, який дозволяє Міністерству охорони здоров'я Чехії запроваджувати обмежувальні заходи.

Голова Управління громадської охорони здоров'я Павла Сврчинова вже готує ще одну зміну, яка буде застосовуватись до заходів COVID-19. Очікується, що з 1 березня МОЗ скасує постанову, яка зобов'язує громадян, які контактували із зараженими, йти на карантин. Нині ці люди мають ізолюватися п'ять днів.

"З 1 березня відстеження контактів інфікованих припиниться, бо якщо заходи припиняться, це стане нормальним режимом хвороби. У разі зараження ви зіткнетеся з тим самим, що якби у вас був гепатит або будь-яке інше інфекційне захворювання", — сказав міністр охорони здоров'я Владиміл Валек.

У середу в Чехії підтвердили 29 059 випадків коронавірусу, приблизно на третину менше, ніж тиждень тому. 

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Чехія Коронавірус

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