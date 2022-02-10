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Чехия отменит почти все ограничения с 1 марта, COVID-19 станет "обычной болезнью"

Четверг, 10 февраля 2022, 14:38

Правительство Чехии решило отменить большинство ограничительных мер против COVID-19, при этом сертификаты о прививках больше не будут обязательными в ресторанах и других учреждениях с 18 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"С 1 марта будет действовать очень мало ограничительных мер - практически только ношение защитных масок", - сказал Фиала.

По его словам, развитие пандемии COVID-19 отвечает прогнозам экспертов, а количество госпитализированных постепенно снижается.

"Мы все верим, что эта волна уже позади", - сказал Фиала, имея в виду менее опасный вариант "Омикрон", распространившийся в стране в последние недели.

Более того, скоро закончится режим пандемической тревоги, позволяющий Министерству здравоохранения Чехии вводить ограничительные меры.

Глава Управления общественного здравоохранения Павла Сврчинова уже готовит еще одно изменение, которое будет применяться к мерам COVID-19. Ожидается, что с 1 марта Минздрав отменит постановление, обязывающее контактировавших с зараженными граждан идти на карантин. Сейчас эти люди должны изолироваться пять дней.

"С 1 марта отслеживание контактов инфицированных прекратится, потому что если меры прекратятся, это станет нормальным режимом болезни. В случае заражения вы столкнетесь с тем же, как если бы у вас был гепатит или любое другое инфекционное заболевание", — сказал министр здравоохранения Владимил Валек.

В среду в Чехии подтвердили 29 059 случаев коронавируса, примерно на треть меньше недели назад.

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Чехия Коронавирус

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