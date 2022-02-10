Кулеба объяснил, почему минские договоренности не обязывают Киев к "прямому диалогу"

В МИД считают, что отказ Украины выполнять требование РФ о "прямом диалоге" Киева с боевиками не является нарушением минских договоренностей 2014-2015 годов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе дискуссии на форуме "Украина-Франция", который проводят в Париже Центр "Новая Европа" и Французский институт международных отношений, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Кулеба подчеркнул, что вопрос так называемого "прямого диалога" является ключевым, что блокирует работу трехсторонней контактной группы, ведь по этому поводу есть принципиальное расхождение между позициями Украины и РФ.

"Ключевое различие в восприятии минских договоренностей состоит в том, что РФ настаивает, чтобы Украина искала выход в прямом диалоге с представителями ОРДЛО", - заявил он.

РФ утверждает, что отказ Украины является нарушением пунктов "Минска", в которых говорится о согласовании законодательных актов с представителями ОРДЛО. "Но этого нет в минских соглашениях. Там не говорится, что согласование должно быть именно в прямом диалоге", - пояснил министр, добавив, что Украина готова к такому согласованию в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ): "Именно для этого и создана трехсторонняя контактная группа".

Как известно, представители оккупированных территорий принимают участие в ТКГ в качестве "экспертов" с российской стороны.

"Совершенно очевидно, для чего это нужно России – сейчас она в ТКГ является стороной конфликта, а в случае начала прямого диалога она скажет, что она является посредником. Но для всех очевидно, что Россия - именно сторона конфликта", - пояснил министр.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

Дмитрий Кулеба после визита отметил, что французский президент продемонстрировал глубокое понимание тонкостей работы трехсторонней контактной группы.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.