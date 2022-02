Глава МЗС Британії: я чітко сказала Лаврову, що Росія має піти на деескалацію

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила під час візиту в Москву, що Росія має відвести війська від кордону України.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Я передала міністру Лаврову чіткий меседж, що Росія має піти на деескалацію, поважати суверенітет України та брати участь у змістовних переговорах. Якщо Росія серйозно налаштована не йти на вторгнення, нам потрібно побачити виведення військ. Нарощування військових дій є беззаперечною загрозою для України", - написала Трасс.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.



If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz