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Глава МЗС Британії: я чітко сказала Лаврову, що Росія має піти на деескалацію

Четвер, 10 лютого 2022, 17:24

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила під час візиту в Москву, що Росія має відвести війська від кордону України.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

"Я передала міністру Лаврову чіткий меседж, що Росія має піти на деескалацію, поважати суверенітет України та брати участь у змістовних переговорах. Якщо Росія серйозно налаштована не йти на вторгнення, нам потрібно побачити виведення військ. Нарощування військових дій є беззаперечною загрозою для України", - написала Трасс.

Раніше на пресконференції у Москву Трасс і Лавров посперечались про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

Трасс зауважила, що принцип "неподільності безпеки" не означає, що сусіди РФ не мають права захищати себе, чи приєднуватися до оборонних альянсів. Вона звернула увагу, що це спроби Росії дестабілізувати Україну і впливати на її геополітичний вибір, навпаки, ще більше зблизили її із Заходом і змусили НАТО посилювати свій східний фланг.  

Лавров у свою чергу назвав спілкування з британською колегою "розмовою німого з глухим".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

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Велика Британія Російська криза

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