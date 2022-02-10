Джонсон записав відео на підтримку України зі штаб-квартири НАТО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі в четвер

Як повідомляє "Європейська правда", відео опубліковане Twitter глави уряду.

"Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз", - заявив Джонсон.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.



Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022

Він наголосив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".

Джонсон зазначив, що у штаб-квартирі НАТО обговорює з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, що можна разом зробити, аби Захід протистояв цій загрозі, і чим допомогти Україні.

"Перш за все, ми працюємо над тим, аби мати дуже жорсткий пакет економічних санкцій, готових до автоматичного застосування, коли лише перший чобіт російського солдата перетне суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО з набагато більшою кількістю військ, кораблів і літаків Сполученого Королівства, що розгортаються скрізь у країнах східних кордонів НАТО", - сказав він.

Також він сказав, що Британія продовжує надавати підтримку Україні. Зокрема, йдеться не лише про 22 тисячі українських військових, підготовлених в рамках британської місії Orbital, а й про надання українським Збройним силам 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW.

Джонсон закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою. "Лихом не лише для України, але для Росії і для світу", - заявив прем'єр.

Раніше Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

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