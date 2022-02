Джонсон записал видео в поддержку Украины из штаб-квартиры НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано Twitter главы правительства.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и ищет свои альянсы, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - заявил Джонсон.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.



Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec