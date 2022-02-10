Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Джонсон записал видео в поддержку Украины из штаб-квартиры НАТО

Четверг, 10 февраля 2022, 18:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано Twitter главы правительства.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и ищет свои альянсы, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что стягивание российских военных к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности с момента завершения "холодной войны".

Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО обсуждает с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, что можно вместе сделать, чтобы Запад противостоял этой угрозе и чем помочь Украине.

"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы иметь очень жесткий пакет экономических санкций, готовых к автоматическому применению, когда первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины. Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО", – сказал он.

Также он сказал, что Британия продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, подготовленных в рамках британской миссии Orbital, но и о предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысячи противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Запад быть единственным и решительным во избежание российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой. "Горе не только для Украины, но для России и для мира", - заявил премьер.

Ранее Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут  "самым опасным моментом".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Украина-НАТО

Статьи

Новые друзья Кремля: как украинский флаг расколол парламент Словакии

Громкий скандал в словацком парламенте с обливанием водой и вырыванием из рук флага Украины – только верхушка айсберга (укр.)
10 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Германия любит Россию. Есть также коррупция, но не обязательно речь идет о деньгах"

Сергей Сумленный: "Россия коррумпирует не только деньгами. Она придает немцам – бизнесменам, политикам, всем влиятельным кругам – ощущение большего веса".
10 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Столкнуть лбами: как Россия "милитаризирует" этнический вопрос в Украине и Центральной Европе

Цель Кремля – не просто оживить старые исторические раны, а столкнув соседей лбами, подорвать европейское и евроатлантическое единство (укр.)
10 февраля 2022 — Дмитрий Тужанский , Институт Центральноевропейской стратегии