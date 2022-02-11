Нормандська зустріч у Берліні тривала майже 9 годин, жодного документа не ухвалили

Під час переговорів політичних радників лідерів країн Нормандського формату сторонам не вдалося узгодити спільний документ.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Українська правда".

"Сьогодні ми не змогли дійти якогось спільного документу. Дійсно, практично 9 години продовжувалися ці перемовини… Було б дуже добре, якщо б на другу зустріч в Нормандському форматі після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити, бажання таке є, але сьогодні відбулося як відбулося" – сказав Єрмак.

Разом з тим, учасники зустрічі висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів.

Нагадаємо, 10 лютого в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Повідомлялося, що метою української сторони на переговорах буде розблокування роботи ТКГ для подальшого просування у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Попередня зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулася 26 січня у Парижі. Тоді сторони домовилися продовжувати діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

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