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Нормандская встреча в Берлине длилась почти 9 часов, ни одного документа не приняли

Пятница, 11 февраля 2022, 07:47

В ходе переговоров политических советников лидеров стран Нормандского формата сторонам не удалось согласовать общий документ.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Украинская правда".

"Сегодня мы не смогли прийти к какому-то общему документу. Действительно, практически 9 часов продолжались эти переговоры... Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в Нормандском формате после длительного перерыва мы смогли что-то согласовать, желание такое есть, но сегодня произошло как произошло – сказал Ермак.

Вместе с тем, участники встречи выразили приверженность режиму прекращения огня и подтвердили настроение на продолжение переговоров.

Напомним, 10 февраля в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки". Сообщалось, что целью украинской стороны на переговорах будет разблокировать работу ТКГ для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Предыдущая встреча советников лидеров "нормандской четверки" прошла 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.

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