Кулеба назвав головне завдання для нормандської зустрічі у Берліні

Україна ставить завдання розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи на зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні 10 лютого.

Про це заявив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"План максимум – розблокувати роботу ТКГ. Я бачу, що все стоїть на місці, процес не рухається вперед. Для цього потрібна політична воля РФ. І саме над цим завтра будуть працювати. Якщо ТКГ запрацює, тоді вона насамперед буде займатися вирішенням безпекових питань і в разі успіху потім можна буде переходити до гуманітарних питань і поступово перейти до політичних питань. Але безпека залишається питанням номер один", - сказав Кулеба.

Він додав, що попри потужне військове угруповання Росії на кордонах на Донбасі зберігається відносна тиша.

"Ситуація краща, ніж місяці тому. І це той імпульс, який був наданий за результатами попередньої зустрічі радників. Думаю, знову буде важка розмова, Росія, мабуть, знову наполягатиме на прямому діалозі, знову отримає від нас відмову. Але в дипломатії немає іншого шляху, окрім як шукати рішення, не перетинаючи червоні лінії", - сказав міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна не планує вести прямі переговори з ватажками ОРДЛО. "ТКГ тому і називається тристороння, що вона складається з РФ, яка напала, України, яка захищається, і ОБСЄ всередині", - додав він.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.

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