Перша жінка-очільниця поліції Лондона подала у відставку після критики мера

Комісар поліцейської служби Лондона Крессіда Дік подала у відставку після того, як мер британської столиці покритикував її за те, що вона може викорінити расизм, сексизм та інші проблеми, які все ще існують у поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Довіру до столичної поліції похитнули викрадення, зґвалтування та вбивство жінки, Сари Еверард, одним із її офіцерів, а також нещодавні викриття культури знущань, расової дискримінації та мізогінії в центральній поліцейській дільниці Лондона.

Мер Садік Хан сказав, що він чітко вказав Дік на масштаби змін, які, на його думку, терміново необхідні, щоб відновити довіру лондонців до поліції та позбутися расизму, сексизму, гомофобії, знущань, дискримінації та мізогінії.

"Я не задоволений відповіддю комісара", - сказав він, додавши, що, отримавши про це інформацію, Дік запропонувала піти у відставку.

"Зрозуміло, що єдиний спосіб розпочати досягнення масштабів необхідних змін – це мати нове керівництво прямо у керівництві столичної поліції", – сказав Хан.

Дік сказала, що їй не залишилося нічого іншого, як подати у відставку.

Дік, досвідчений офіцер з боротьби з тероризмом, була першою жінкою, яка очолила 193-річну поліцію Лондона.

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