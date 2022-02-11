Первая женщина-глава полиции Лондона подала в отставку после критики мэра

Комиссар полицейской службы Лондона Крессида Дик подала в отставку после того, как мэр британской столицы подверг критике ее за то, что она не может искоренить расизм, сексизм и другие проблемы, которые все еще существуют в полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Доверие к столичной полиции пошатнули похищение, изнасилование и убийство женщины, Сары Эверард, одним из ее офицеров, а также недавние разоблачения культуры издевательств, расовой дискриминации и мизогинии в центральном полицейском участке Лондона.

Мэр Садик Хан сказал, что он четко указал Дик на масштабы изменений, которые, по его мнению, срочно необходимы, чтобы восстановить доверие лондонцев к полиции и избавиться от расизма, сексизма, гомофобии, издевательств, дискриминации и мизогинии.

"Я не удовлетворен ответом комиссара", - сказал он, добавив, что, получив об этом информацию, Дик предложила уйти в отставку.

"Понятно, что единственный способ приступить к достижению масштабов необходимых изменений – это иметь новое руководство прямо в руководстве столичной полиции", – сказал Хан.

Дик сказала, что ей не осталось ничего другого, как подать в отставку.

Дик, опытный офицер по борьбе с терроризмом, была первой женщиной, возглавившей 193-летнюю полицию Лондона.

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