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Глава МЗС Чехії про членство України в ЄС і НАТО: ми точно не будемо слухати Путіна

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:49

Не можливо вже зараз дати гарантію вступу України в ЄС і НАТО, але Захід "точно не буде слухати Путіна" та його вимоги стосовно руху України до цих союзів. 

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" розповів глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Ми неухильні у тому, що Україна повинна мати право обирати напрямок інтеграції. Україна обрала Захід? Добре. Головне, що це саме ваше рішення. І не повинно бути жодних зусиль зовні, щоби це змінити", - зауважив міністр.

За його словами, ще потрібно багато зробити для того, щоби Україна досягла мети і стала повноцінним членом ЄС та НАТО. 

"І хоча цей вступ не може бути гарантований вже зараз – ми точно не будемо слухати Путіна, який хоче, щоб цього взагалі не сталося", - запевнив Ліпавський.

Дипломат наголосив, що у контексті вимог Кремля НАТО не відступить від своїх ключових принципів.

"Серед них такі принципи, як безпека НАТО, наше право відправляти війська на запит суверенної держави (члена НАТО. – ЄП), а також суверенітет і територіальна цілісність", - підкреслив дипломат.

Читайте інтерв’ю повністю: Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України 

Дивіться повне інтерв’ю з чеським дипломатом на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Снаряди проти Путіна. Міністр Чехії про шанси нападу, зброю для України та шлях зупинити агресора

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Чехія Російська криза Путін Україна-НАТО

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