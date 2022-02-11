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Глава МИД Чехии о членстве Украины в ЕС и НАТО: мы точно не будем слушать Путина

Пятница, 11 февраля 2022, 12:49

Невозможно дать гарантию вступления Украины в ЕС и НАТО, но Запад "точно не будет слушать Путина" и его требования относительно продвижения Украины к этим союзам.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Мы непреклонны в том, что Украина должна иметь право выбирать направление интеграции. Украина выбрала Запад? Хорошо. Главное, что это именно ваше решение. И не должно быть никаких усилий извне, чтобы это изменить", - заметил министр.

По его словам, еще предстоит многое сделать для того, чтобы Украина достигла цели и стала полноценным членом ЕС и НАТО.

"И хотя это вступление не может быть гарантировано уже сейчас – мы точно не будем слушать Путина, который хочет, чтобы этого вообще не произошло", - заверил Липавский.

Дипломат подчеркнул, что в контексте требований Кремля НАТО не отступит от своих ключевых принципов.

"Среди них такие принципы, как безопасность НАТО, наше право отправлять войска по запросу суверенного государства (члена НАТО. - ЕП), а также суверенитет и территориальная целостность", - подчеркнул дипломат.

Читайте интервью полностью: Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины

Смотрите полное интервью с чешским дипломатом на YouTube-канале ЕвроПравды: Снаряды против Путина. Министр Чехии о шансах нападения, оружии для Украины и способах остановить агрессора

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Чехия Российский кризис Путин Украина-НАТО

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