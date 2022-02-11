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На Сицилії поновилося виверження Етни

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П'ятниця, 11 лютого 2022, 13:12

На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна, найвищий і найактивніший вулкан в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

фото Getty
Фото Getty

Вулкан продемонстрував видовищне виверження пізно в четвер, освітлюючи нічне небо вибухами та яскраво-червоною розплавленою лавою.

Виверження зосередилося на південно-східному кратері вулкана на висоті близько 2900 метрів, піднявши попіл і клуби диму на 8 км в небо, повідомляє Національний інститут геофізики і вулканології Італії.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Виверження Етни також становить загрозу для авіації. Після 23.00 у четвер, 10 лютого, Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що лава більше не виривається з вулкана. Проте з кратера все ще піднімалися хмари попелу.

Через вулканічну хмару для авіації запроваджено червоний рівень тривоги. Рейси на Сицилію ще тривають, але пілотам слід бути вкрай обережними.

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Італія

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