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На Сицилии возобновилось извержение Этны

фото
Пятница, 11 февраля 2022, 13:12

На Сицилии снова проснулся вулкан Этна, самый высокий и активный вулкан в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

фото Getty
Фото Getty

Вулкан продемонстрировал зрелищное извержение поздно вечером в четверг, освещая ночное небо взрывами и алой расплавленной лавой.

Извержение сосредоточилось на юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, подняв пепел и клубы дыма на 8 км в небо, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Извержение Этны также представляет угрозу авиации. После 23:00 в четверг, 10 февраля, Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что лава больше не вырывается из вулкана. Однако из кратера все еще поднимались тучи пепла.

Из-за вулканического облака для авиации введен красный уровень тревоги. Рейсы на Сицилию продолжаются, но пилотам следует быть очень осторожными.

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Италия

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