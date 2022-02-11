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Більше європейських держав розглядають військову допомогу Україні - Кулеба

П'ятниця, 11 лютого 2022, 14:05

Низка європейських держав, які поки що не надавали Україні військову підтримку, розглядають зараз такі рішення.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у відеозверненні в Facebook розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Буквально сьогодні в Харкові я сьогодні мав телефонні розмови з послами України в окремих європейських державах, які ще не надали нам військову допомогу, але розглядають такі рішення", - сказав міністр. 

"Ми якраз уточнювали певні задачі для того, щоб такі рішення були схвалені", - додав він, не уточнивши, про які країни йде мова.

Як повідомлялося, глава МЗС Чехії Ян Ліпавський в інтерв’ю "ЄвроПравді" заявив, що після рішення надати 4000 артилерійських снарядів уряд його країни планує продовжити постачати зброю Україні.

Дивіться повне інтерв’ю з чеським дипломатом на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Снаряди проти Путіна. Міністр Чехії про шанси нападу, зброю для України та шлях зупинити агресора

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