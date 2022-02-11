Все больше европейских государств рассматривают военную помощь Украине - Кулеба

Ряд европейских государств, которые пока не оказывали Украине военной поддержки, рассматривают сейчас такие решения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в видеообращении в Facebook рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Буквально сегодня в Харькове у меня сегодня были телефонные разговоры с послами Украины в отдельных европейских государствах, которые еще не оказали нам военную помощь, но рассматривают такие решения", - сказал министр.

"Мы как раз уточняли определенные задачи для того, чтобы такие решения были одобрены", - добавил он, не уточнив, о каких странах идет речь.

Как сообщалось, глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью "ЕвроПравде" заявил, что после решения предоставить 4000 артиллерийских снарядов правительство его страны планирует продолжить поставлять оружие Украине.

Смотрите полное интервью с чешским дипломатом на YouTube-канале ЕвроПравды: Снаряды против Путина. Министр Чехии о шансах нападения, оружии для Украины и способах остановить агрессора

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