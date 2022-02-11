Косово запровадило санкції проти режиму Лукашенка

Уряд Косова вирішив запровадити санкції проти 183 фізичних та 26 юридичних осіб, які мають зв’язки з Білоруссю та її самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Будь-які активи, що належать цим фізичним і юридичним особам в Косово, будуть заморожені, і їм не буде дозволено в’їхати в Косово. Так само громадянам та організаціям Косово заборонено вести бізнес з цими особами.

Заступниця міністра закордонних справ Ліза Гаші повідомила, що всі заходи вживаються у координації з Європейським Союзом, США та Канадою.

"Завжди пам’ятаючи про нашу мету сприяти і захищати мир, демократію та права людини, ми прийняли рішення, яке сприятиме продовженню тісної співпраці зі США, ЄС та нашими міжнародними партнерами", – сказала Гаші.

Минулого року ЄС схвалив комплекс санкцій проти режиму Лукашенка через триваючі порушення прав людини та використання мігрантів для тиску на сусідні країни.

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