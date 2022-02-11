Косово ввело санкции против режима Лукашенко

Правительство Косова решило ввести санкции против 183 физических и 26 юридических лиц, имеющих связи с Беларусью и ее самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Любые активы, принадлежащие этим физическим и юридическим лицам в Косово, будут заморожены, и им не будет позволено въехать в Косово. Также гражданам и организациям Косово запрещено вести бизнес с этими лицами.

Замминистра иностранных дел Лиза Гаши сообщила, что все меры принимаются в координации с Европейским Союзом, США и Канадой.

"Всегда помня о нашей цели содействовать и защищать мир, демократию и права человека, мы приняли решение, которое будет способствовать продолжению тесного сотрудничества с США, ЕС и нашими международными партнерами", – сказала Гаши.

В прошлом году ЕС одобрил комплекс санкций против режима Лукашенко из-за продолжающихся нарушений прав человека и использования мигрантов для давления на соседние страны.