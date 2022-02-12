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Кулеба провів розмови з держсекретарем США, головним дипломатом ЄС і главою МЗС ФРН

Субота, 12 лютого 2022, 11:14

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ввечері 11 лютого провів телефонні розмови з держсекретарем США, головним дипломатом ЄС та німецькою колегою Анналеною Бербок.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

У розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорювали спільну протидію загрозам з боку РФ. "Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави", - зазначив Дмитро Кулеба. 

У комюніке Держдепу зазначають, що Блінкен розповів про міжнародні зусилля для деескалації і стримування Росії. "Він повторив, що Україна має тривалу і рішучу підтримку США її суверенітету й територіальної цілісності… Держсекретар наголосив, що на будь-яку агресію Росії проти України будуть швидка, серйозна і об’єднана відповідь", - зазначають у повідомленні. 

У центрі розмови з Жозепом Боррелем також була безпекова ситуація. "Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - зазначив Дмитро Кулеба.

З міністеркою закордонних справ Німеччини також обговорювали безпекову ситуацію та майбутній візит до України канцлера Олафа Шольца, що запланований на 14 лютого. 

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Російська криза Кулеба

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