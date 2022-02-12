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Кулеба поговорил с госсекретарем США, главным дипломатом ЕС и главой МИД ФРГ

Суббота, 12 февраля 2022, 11:14

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером 11 февраля провел телефонные разговоры с госсекретарем США, главным дипломатом ЕС и немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

В разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждали совместное противодействие угрозам со стороны РФ. "Помимо военной помощи, США готовы предоставить Украине усиленную экономическую поддержку. У РФ не должно быть сомнений: Украина и её партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства", — заявил Дмитрий Кулеба.

В коммюнике Госдепа отмечают, что Блинкен рассказал о международных усилиях по деэскалации и сдерживанию России и подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. "Госсекретарь подчеркнул, что на любую агрессию России против Украины будет быстрый, серьезный и объединенный ответ", - отмечают в сообщении.

В центре разговора с Жозепом Боррелем тоже была ситуация с безопасностью. "Он подтвердил: пакет жестких санкций уже готов. ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины. Благодарен ЕС за твердую позицию и готовность к решительным действиям", - отметил Дмитрий Кулеба.

С министром иностранных дел Германии также обсуждали ситуацию с безопасностью и предстоящий визит в Украину канцлера Олафа Шольца, запланированный на 14 февраля.

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Российский кризис Кулеба

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