Пентагон вивозить з України службовців Нацгвардії США

Міністр оборони США видав вказівку про тимчасову передислокацію службовців Нацгвардії Флориди з України.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Він зауважив, що рішення було продиктоване турботою про безпеку службовців і міркуваннями "найбільшої завбачливості".

"Ми віддані нашим відносинам зі Збройними силами України", - додав Кірбі у Twitter.

160 службовців Нацгвардії Флориди перебували в Україні з листопада. "Вони полишають Україну і будуть переведені до інших місць в Європі", - йдеться у відповідній заяві Пентагону.

В суботу Держдепартамент США наказав виїхати з посольства у Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій, повідомили в Посольстві США в Україні.

В уряді США заявляють, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом. "Із все більшою ймовірністю, як видається, ситуація йде до певного виду активного конфлікту", - заявив високопосадовець Державного департаменту США під час брифінгу для преси в суботу.

Як повідомлялося, британські інструктори, що перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, цими вихідними залишать країну.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.