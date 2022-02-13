Пентагон вывозит из Украины служащих Нацгвардии США

Министр обороны США издал указание о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что решение было продиктовано заботой о безопасности служащих и соображениями "наибольшей предусмотрительности".

"Мы привержены нашим отношениям с Вооруженными силами Украины", - добавил Кирби в Twitter.

160 сотрудников Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября. "Они покидают Украину и будут переведены в другие места в Европе", - говорится в соответствующем заявлении Пентагона.

В субботу Госдепартамент США приказал выехать из посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные посты, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий, сообщили в Посольстве США в Украине.

В правительстве США заявляют, что новое вторжение России возможно уже в ближайшее время. "Со все большей вероятностью, как представляется, ситуация идет к определенному виду активного конфликта", - заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США во время брифинга для прессы в субботу.

Как сообщалось, британские инструкторы, находящиеся в Украине с разными тренировочными миссиями, в эти выходные покинут страну.