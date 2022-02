Україна скличе зустріч ОБСЄ через російські війська на кордонах 

Україна скликає зустріч з Росією всіма державами-учасницями ОБСЄ у зв’язку з тим, що не отримала від РФ відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків, спрямованим у зв’язку з маневрами її сил.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - повідомив він увечері 13 лютого.

Глава МЗС додав, що якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць.

За кілька годин кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що він Росії вже надійшла відповідь на запит, у якій йдеться, що вона не здійснює якоїсь незвичайної військової активності та що запит України за механізмом Віденського документа "неприйнятний".

#Russia has now responded. It says that it doesn’t conduct any unusual military activity on its territory and that #Ukraine’s request under the OSCE Vienna document is inadmissible https://t.co/y63HILE7LS