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Україна скличе зустріч ОБСЄ через російські війська на кордонах 

Понеділок, 14 лютого 2022, 08:23

Україна скликає зустріч з Росією всіма державами-учасницями ОБСЄ у зв’язку з тим, що не отримала від РФ відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків, спрямованим у зв’язку з маневрами її сил.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - повідомив він увечері 13 лютого.

Глава МЗС додав, що якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць.

За кілька годин кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що він Росії вже надійшла відповідь на запит, у якій йдеться, що вона не здійснює якоїсь незвичайної військової активності та що запит України за механізмом Віденського документа "неприйнятний". 

МЗС України наразі не опублікувало оновлень з цього приводу. 

Раніше Дмитро Кулеба зауважив, що зустріч може бути скликана не лише у разі відсутності відповіді, а й у разі надання недостатньої чи неналежної інформації.

Нагадаємо, Україна активувала механізм зменшення ризиків у п’ятницю 11 лютого, РФ мала надати відповідь протягом 48 годин. 

9 лютого механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ активували країни Балтії, звернувшись до Білорусі через її масштабні спільні з РФ військові навчання.

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Російська криза МЗС ОБСЄ

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