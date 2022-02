Украина созовет встречу ОБСЕ из-за российских войск на границах

Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами - участниками ОБСЕ в связи с тем, что не получила от РФ ответа на запрос по механизму уменьшения рисков, направленному в связи с маневрами её вооруженных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - сообщил он вечером 13 февраля.

Глава МИД добавил, что если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников.

Через несколько часов корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что от России уже поступил ответ на запрос, в котором говорится, что она не осуществляет какой-либо необычной военной активности и что запрос Украины по механизму Венского документа "неприемлемый".

#Russia has now responded. It says that it doesn’t conduct any unusual military activity on its territory and that #Ukraine’s request under the OSCE Vienna document is inadmissible https://t.co/y63HILE7LS