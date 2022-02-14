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Украина созовет встречу ОБСЕ из-за российских войск на границах

Понедельник, 14 февраля 2022, 08:23

Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами - участниками ОБСЕ в связи с тем, что не получила от РФ ответа на запрос по механизму уменьшения рисков, направленному в связи с маневрами её вооруженных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - сообщил он вечером 13 февраля.

Глава МИД добавил, что если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников.

Через несколько часов корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк сообщил, что от России уже поступил ответ на запрос, в котором говорится, что она не осуществляет какой-либо необычной военной активности и что запрос Украины по механизму Венского документа "неприемлемый".

МИД Украины пока не опубликовал обновлений по этому поводу.

Ранее Дмитрий Кулеба отметил, что встреча может быть созвана не только при отсутствии ответа, но и в случае предоставлении недостаточной или ненадлежащей информации.

Напомним, Украина активировала механизм уменьшения рисков в пятницу 11 февраля, РФ должна была дать ответ в течение 48 часов.

9 февраля механизм снижения рисков Венского документа ОБСЕ активировали страны Балтии, обратившись к Беларуси из-за её масштабных совместных с РФ военных учений.

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Российский кризис МИД ОБСЕ

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