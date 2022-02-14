Прем’єр Польщі: чим краще буде озброєна Україна, тим менший буде апетит Кремля до атаки

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив сподівання на мирне вирішення ситуації довкола України, але зазначив, що прагнучи миру, треба готуватися до війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

"Ми всі сподіваємося на мирне розв’язання, але знаємо, що прагнучи миру, потрібно готуватися до війни", - сказав Моравецький.

За його словами, Польща, подібно до США та Великої Британії, постачає Україні оборонну зброю.

"Ми постачаємо оборонну зброю, щоб наш сусід міг захищати себе перед російською агресією", - сказав польський прем’єр.

"Чим краще Польща і східний фланг НАТО, але також і Україна, будуть озброєні, тим менший буде апетит Кремля, щоб атакувати і нищити агресивною неоімперською політикою прагнення суверенних держав", - наголосив Моравецький.

Висловлюючи сподівання, що до повномасштабного нападу все ж не дійде, польський прем’єр заявив, що його країна готова до прийому біженців.

"Однак якщо настане така агресія, то ми готові до прийому біженців з України.

Як повідомлялося, польський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.

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