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Премьер Польши: чем лучше будет вооружена Украина, тем меньше будет аппетит Кремля к атаке

Понедельник, 14 февраля 2022, 12:44

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду на мирное разрешение ситуации вокруг Украины, но отметил, что, стремясь к миру, нужно готовиться к войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

"Мы все надеемся на мирное решение, но знаем, что, стремясь к миру, нужно готовиться к войне", - сказал Моравецкий.

По его словам, Польша, подобно США и Великобритании, поставляет Украине оборонное оружие.

"Мы поставляем оборонное оружие, чтобы наш сосед мог защищать себя перед российской агрессией", - сказал польский премьер.

"Чем лучше Польша и восточный фланг НАТО, но также и Украина, будут вооружены, тем меньше будет аппетит Кремля, чтобы атаковать и уничтожать агрессивной неоимперской политикой стремления суверенных государств", - подчеркнул Моравецкий.

Выражая надежду, что до полномасштабного нападения все же не дойдет, польский премьер заявил, что его страна готова к приему беженцев.

Как сообщалось, польское правительство пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.

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