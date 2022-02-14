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Естонія зберігає посольство у Києві і не відкликатиме своїх інструкторів

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:46

Естонія не планує евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликає військових інструкторів з України на тлі побоювань щодо нової збройної агресії Росії. 

Як повідомляє естонський портал ERR, про це заявили члени уряду після екстреного засідання у понеділок, скликаного у зв’язку з ситуацією довкола України, повідомляє "Європейська правда". 

За оцінкою уряду, безпрецедентна кількість російських військ довкола українських кордонів створює дуже високі ризики воєнної ескалації, і хоча прямої загрози для Естонії немає - варто підготуватись до можливих побічних наслідків у сфері кібербезпеки, внутрішньої безпеки, енергетики та економіки, а також готуватися до можливого потоку біженців. 

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"Естонія підтримає Україну й народ України та продовжить надавати допомогу, навіть якщо російська агресія переросте у війну",  - наголосила прем’єрка Кая Каллас.

Міністерка закордонних справ Ева-Марія Лійметс зазначила, що Естонія, попри напружену ситуацію, не буде евакуювати з Києва своє посольство, але закликала естонців враховувати ризики. 

Міністр оборони Калле Лаанет зазначив, що Естонія продовжить підтримувати Україну і не буде відкликати з України своїх військових інструкторів, які навчають українських військових. 

Він повідомив також, що має підтвердження від Британії про готовність перекинути до Естонії додаткових військових.

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