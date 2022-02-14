Україна розраховує на підтримку Німеччиною свого членства у ЄС

Україна розраховує на підтримку Німеччиною повноправного членства у Європейському Союзі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Розраховуємо на підтримку повноправного членства України в Європейському Союзі. Такий крок став би потужним сигналом підтримки геополітичного вибору українського народу, визнаний нашим законодавством і багатьма державами світу", - сказав Зеленський.

Він додав, що для України вкрай важливо, що "наші партнери стоять та стоятимуть на позиції політики відкритих дверей щодо НАТО".

Нагадаємо, ​​коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, у Берліні більш готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО.

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