Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Україна розраховує на підтримку Німеччиною свого членства у ЄС

Понеділок, 14 лютого 2022, 16:14

Україна розраховує на підтримку Німеччиною повноправного членства у Європейському Союзі. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Розраховуємо на підтримку повноправного членства України в Європейському Союзі. Такий крок став би потужним сигналом підтримки геополітичного вибору українського народу, визнаний нашим законодавством і багатьма державами світу", - сказав Зеленський.

Він додав, що для України вкрай важливо, що "наші партнери стоять та стоятимуть на позиції політики відкритих дверей щодо НАТО".

Нагадаємо, ​​коаліційна угода нового уряду Німеччини містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

За словами посла України у Німеччині Андрія Мельника, у Берліні більш готові підтримати майбутнє членство України в ЄС, ніж у НАТО.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Асоціація з ЄС

Статті

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)