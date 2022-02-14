Украина рассчитывает на поддержку Германией своего членства в ЕС

Украина рассчитывает на поддержку Германией полноправного членства в Европейском Союзе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Рассчитываем на поддержку полноправного членства Украины в Европейском Союзе. Такой шаг стал бы мощным сигналом поддержки геополитического выбора украинского народа, признанного нашим законодательством и многими государствами мира", - сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины крайне важно, что "наши партнеры стоят и будут стоять на позиции политики открытых дверей по отношению к НАТО".

Напомним, коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, в котором указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в Берлине готовы поддержать будущее членство Украины в ЕС, чем в НАТО.

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