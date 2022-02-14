Канцлер Німеччини: військова агресія проти України матиме наслідки, це я скажу в Москві

Канцлера Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Москви попередить Кремль про наслідки військової агресії в Україну.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда".

"Суверенітет і територіальна цілісність України для Німеччини не можуть бути предметом переговорів. Для уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія потягне за собою політичні та економічні наслідки для Росії. Це я підкреслю і завтра в Москві", - сказав Шольц.

Він заявив, що Захід готовий продовжувати переговорів з Росією щодо так званих гарантій безпеки для деескалації нинішнього загострення.

"Ми стурбовані ситуацією на українсько-російському кордоні. Військові активності РФ для нас необґрунтовані, немає логічних причин для нарощування військового потенціалу. Безпекові гарантії були центральною темою наших перемовин", - додав канцлер.

Нагадаємо, міністри фінансів країн "Групи семи" попередили, що готові створити колективними санкціями масштабні та негайні наслідки для російської економіки у разі подальшої військової агресії проти України.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримує "різну інформацію" щодо ризиків поточної ситуації, та вважає за необхідне бути готовим до поганих сценаріїв "у будь-який день".

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