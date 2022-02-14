Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канцлер Німеччини: військова агресія проти України матиме наслідки, це я скажу в Москві

Понеділок, 14 лютого 2022, 16:24

Канцлера Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Москви попередить Кремль про наслідки військової агресії в Україну.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда".

"Суверенітет і територіальна цілісність України для Німеччини не можуть бути предметом переговорів. Для уряду Німеччини зрозуміло, що подальша військова агресія потягне за собою політичні та економічні наслідки для Росії. Це я підкреслю і завтра в Москві", - сказав Шольц.

Він заявив, що Захід готовий продовжувати переговорів з Росією щодо так званих гарантій безпеки для деескалації нинішнього загострення.

"Ми стурбовані ситуацією на українсько-російському кордоні. Військові активності РФ для нас необґрунтовані, немає логічних причин для нарощування військового потенціалу. Безпекові гарантії були центральною темою наших перемовин", - додав канцлер.

Нагадаємо, міністри фінансів країн "Групи семи" попередили, що готові створити колективними санкціями масштабні та негайні наслідки для російської економіки у разі подальшої військової агресії проти України.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримує "різну інформацію" щодо ризиків поточної ситуації, та вважає за необхідне бути готовим до поганих сценаріїв "у будь-який день".

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда