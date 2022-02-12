Зеленський про оцінку на Заході загрози вторгнення РФ: "беремо до уваги"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує "різну інформацію" щодо ризиків поточної ситуації, та вважає за необхідне бути готовим до поганих сценаріїв "у будь-який день".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ в Херсонській області.

Від західних журналістів пролунало запитання про те, чи вірить він у серйозну есклацію протягом найближчого тижня.

"Ми повинні як держава розраховувати перш за все на себе, на своїх військових, своїх громадян. І повинні бути готовими у будь-який день", - зазначив Зеленський.

Висловив думку, що в інформаційному просторі забагато інформації про можливу повномасштабну агресію Росії.

"Ми розуміємо, що ці ризики є. Якщо є у вас чи у будь-яких людей є якась додаткова інформація щодо 100% вторгнення РФ, починаючи з 16 числа, в Україну - будь ласка, давайте нам цю інформацію… Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки і вдячні розвідкам інших держав, також щоденно спілкуємося з представниками іноземних держав різного рівня, тому що вважаємо, що дипломатичний шлях - єдиний шлях деескалації та окупації", - сказав він.

Президент не дав прямої відповіді на запитання про те, чи Україна має розбіжності у своїх оцінках загроз з тими, які надходять від США.

"Ми беремо до уваги всю цю інформацію, ми вдячні за неї. Але ми повинні чітко аналізувати її - готуватися до будь-яких ризиків… Я не можу погоджуватися або не погоджуватися з тим, що ще не сталося, слава богу - поки повномасштабної війни в Україні немає… Ми отримуємо багато різної інформації, з багатьох джерел. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює гірше за розвідку інших держав. Ми аналізуємо ту інформацію, про яку говорите ви, - зазначив Володимир Зеленський. - Це може статися у будь-який день".

"Найкращий "друг" для нашого ворога - це паніка в країні. І інформація, яка сприяє паніці, не допомагає нам", - додав він.

Нагадаємо, протягом останньої доби 11 лютого президент США Джо Байден та низка європейських країн закликали своїх громадян невідкладно виїхати з України.

Держдеп США також наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства і призупиняє консульські послуги - на додачу до від рішення 23 січня евакуювати з України родини дипломатів та дозволити від’їзд частини своїх чинних співробітників за бажанням.

Представництво ЄС, яке досі утримувалось від будь-якої евакуації, дозволило виїзд другорядних співробітників за власним бажанням.

Посол ЄС Матті Маасікас та посол Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються у Києві.

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