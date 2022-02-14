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Литва подарує Україні 225 тисяч доз вакцини Johnson&Johnson 

Понеділок, 14 лютого 2022, 18:14

У відповідь на прохання уряду України уряд Литви вирішив безоплатно передати Україні ще 225 600 вакцин Janssen від Johnson&Johnson через механізм COVAX.

Про це повідомила пресслужба уряду Литви, пише "Європейська правда".

"Литва готова й надалі простягати руку допомоги країнам із дефіцитом вакцин. Сьогодні цієї допомоги гостро потребує Україна, яка зіткнулася з військовою ескалацією. Україна має намір відправити пожертвувані вакцини своїм громадянам, які проживають у Луганській та Донецькій областях, які є найбільш охопленими війною районами на сході України, де триває війна майже вісім років", - прокоментувала прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

У Литву почали прибувати додаткові військові з Німеччини

Литва вже поділилася своїми вакцинами з Латвією, Україною, Норвегією, Молдовою, Грузією, Вірменією, Таджикистаном, Тайванем, В'єтнамом та Індонезією.

На сьогодні Литва передала іншим країнам понад 1,6 мільйона доз вакцин.

Як повідомлялося, 12-13 лютого до України прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція з Литви.

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Литва Вакцини

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