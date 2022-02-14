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Литва подарит Украине 225 тысяч доз вакцины Johnson&Johnson

Понедельник, 14 февраля 2022, 18:14

В ответ на просьбу правительства Украины правительство Литвы решило безвозмездно передать Украине еще 225 600 вакцин Janssen от Johnson&Johnson через механизм COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Литвы, пишет "Европейская правда".

"Литва готова и дальше протягивать руку помощи странам с дефицитом вакцин. Сегодня в этой помощи остро нуждается Украина, которая столкнулась с военной эскалацией. Украина намерена отправить пожертвованные вакцины своим гражданам, проживающим в Луганской и Донецкой областях, которые являются наиболее охваченными войной районами на на востоке Украины, где длится война почти восемь лет", - прокомментировала премьер-министр Ингрида Шимоните.

В Литву начали прибывать дополнительные военные из Германии

Литва уже поделилась своими вакцинами с Латвией, Украиной, Норвегией, Молдовой, Грузией, Арменией, Таджикистаном, Тайванем, Вьетнамом и Индонезией.

На сегодняшний день Литва передала другим странам более 1,6 миллиона доз вакцин.

Как сообщалось, 12-13 февраля в Украину прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение из Литвы.

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Литва Вакцины

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