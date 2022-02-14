У Литву почали прибувати додаткові військові з Німеччини

У литовському аеропорту Каунас приземлився перший німецький військовий літак з кількох запланованих з додатковим військовим контингентом на борту.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У літаку A400M було близько 70 військовослужбовців. Очікується, що Німеччина скерує до Литви загалом 360 військовослужбовців, які доповняють існуючі сили НАТО в регіоні.

Нове розгортання включає артилерію, розвідувальні підрозділи та медиків з підрозділів по всій Німеччині, і очікується, що їхнє прибуття триватиме протягом цього тижня.

З 2017 року НАТО розмістив бойові групи у Литві, Латвії, Естонії та Польщі у відповідь на анексію Росією Криму в 2014 році.

Бойові групи, що налічують 5000 солдатів, очолюють Німеччина, Канада, Велика Британія та США.

Німецькі військові становлять близько половини бойової групи чисельністю 1100 осіб, що вже присутня у Литві. До неї також входять військові з Бельгії, Чехії, Люксембургу, Нідерландів та Норвегії.

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