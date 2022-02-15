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Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів із Заходом

Вівторок, 15 лютого 2022, 09:39

Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що президент Росії Владімір Путін "готовий до переговорів" із Заходом щодо кризи, створеної військовим нарощуванням РФ на кордонах України.

Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Насамперед президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії. І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації. І Україна — це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звісно, президент Путін готовий до переговорів", — сказав Пєсков.

Напередодні лідери США та Великої Британії заявили, що ще залишається надія на дипломатичне вирішення кризи, створеної Росією на кордоні України, але попереджають, що ситуація залишається крихкою.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.

Росія також сформувала свою реакцію на відповіді США та НАТО щодо її вимоги так званих "гарантій безпеки".

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