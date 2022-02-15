Кремль заявив, що Путін готовий до переговорів із Заходом
Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що президент Росії Владімір Путін "готовий до переговорів" із Заходом щодо кризи, створеної військовим нарощуванням РФ на кордонах України.
Про це він сказав у коментарі CNN, повідомляє "Європейська правда".
"Насамперед президент Путін завжди вимагав переговорів та дипломатії. І фактично він ініціював питання щодо гарантій безпеки для Російської Федерації. І Україна — це лише частина проблеми, це частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звісно, президент Путін готовий до переговорів", — сказав Пєсков.
Напередодні лідери США та Великої Британії заявили, що ще залишається надія на дипломатичне вирішення кризи, створеної Росією на кордоні України, але попереджають, що ситуація залишається крихкою.
У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що він все ще вважає, що є місце для дипломатії.
Росія також сформувала свою реакцію на відповіді США та НАТО щодо її вимоги так званих "гарантій безпеки".
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди