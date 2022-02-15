Кремль заявил, что Путин готов к переговорам с Западом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин "готов к переговорам" с Западом по поводу кризиса, созданного военным наращиванием РФ на границах Украины.

Об этом он сказал в комментарии CNN, сообщает "Европейская правда".

"Прежде всего президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И фактически он инициировал вопросы гарантий безопасности для Российской Федерации. И Украина – это лишь часть проблемы, это часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам", – сказал Песков.

Накануне лидеры США и Великобритании заявили, что еще остается надежда на дипломатическое разрешение кризиса, созданного Россией на границе Украины, но предупреждают, что ситуация остается неустойчивой.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что он все еще считает, что есть место для дипломатии.

Россия также сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО на ее требования так называемых "гарантий безопасности".

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