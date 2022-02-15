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Трамп провів "підбадьорливу розмову" з кандидатом у президенти Франції Земмуром

Вівторок, 15 лютого 2022, 12:59

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур, якого відносять до крайнього правого спектра, провів телефонну розмову з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який закликав французького політика "не піддаватися тиску" на тлі передвиборчої кампанії.

Про це розповів у вівторок високопоставлений представник передвиборчого штабу Земмура, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Розмова відбулася пізно ввечері в понеділок і тривала близько 40 хвилин, розповів Гійом Пельтьє, віцеголова руху Земмура "Реконкіста".

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"Дональд Трамп сказав Еріку Земмуру не здаватися, триматися твердо, зберігати мужність", - зазначив Пельтьє, додавши, що дзвінок відбувся "після того, як офіс Дональда Трампа позитивно відреагував на наші різні запити".

Відзначається, що хоча розмова була "сердечною", Трамп на цьому етапі не ухвалив рішення офіційно підтримати Земмура.

Як і Трамп, Земмур прагне протиставляти себе традиційним партіям та французькому політичному істеблішменту, натомість він робить ставку на свій статус знаменитості та велику кількість підписників у соціальних мережах.

Земмур посідає четверте місце в опитуваннях громадської думки серед усіх кандидатів і вважається конкурентом лідерки ультраправих Марін Ле Пен. Обоє політиків сподіваються перемогти президента Еммануеля Макрона на квітневих виборах.

У своїй президентській кампанії 2017 року Ле Пен також прагнула продемонструвати свою близькість до Трампа. Вона вирушила до штаб-квартири колишнього президента США на Манхеттені, але непомітно покинула це місце, коли її ніхто не прийняв.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається, що експрезидент США Дональд Трамп найближчими тижнями приїде до Будапешта, щоб активізувати його передвиборчу кампанію.

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Трамп Франція

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