Посол ЄС відреагував на рішення Держдуми про визнання ОРДЛО

Якщо Росія визнає "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО, це створить додаткові територіальні претензії до України.

Так вважає глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

Маасікас у Twitter відреагував на прохання Держдуми РФ до російського президента Владіміра Путіна визнати ОРДЛО. "У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав посол ЄС у вівторок.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk