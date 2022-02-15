Посол ЄС відреагував на рішення Держдуми про визнання ОРДЛО

Якщо Росія визнає "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО, це створить додаткові територіальні претензії до України.

Так вважає глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє "Європейська правда".

Маасікас у Twitter відреагував на прохання Держдуми РФ до російського президента Владіміра Путіна визнати ОРДЛО. "У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав посол ЄС у вівторок.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022

Державна дума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента РФ Владіміра Путіна з проханням визнати "незалежними" окуповані райони України ОРДЛО.

Депутати РФ вважають, що визнання "республік" створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх мешканців від зовнішніх загроз.

У ЗМІ, зокрема й закордонних, звучать повідомлення, що Росія намагається створити причини та виправдання для введення своїх військ на територію України.

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