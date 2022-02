Посол ЕС отреагировал на решение Госдумы о признании ОРДЛО

Если Россия признает "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО, это создаст дополнительные территориальные претензии к Украине.

Так считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает "Европейская правда".

Маасикас в Twitter отреагировал на просьбу Госдумы РФ к российскому президенту Владимиру Путину признать ОРДЛО. "В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал посол ЕС во вторник.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk