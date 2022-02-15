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Франция предложила возглавить новую боевую группу НАТО в Румынии

Вторник, 15 февраля 2022, 14:15

Североатлантический альянс обсудит развертывание еще одной боевой группы в Румынии, в дополнение к уже существующим в Польше и странах Балтии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Министры обороны стран НАТО обсудят необходимость дальнейшего усиления нашего оборонного присутствия. Я приветствую предложение Франции возглавить новую боевую группу в Румынии", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что на прошлой неделе был в Румынии, чтобы встретиться с дополнительными войсками США, прибывшими для усиления безопасности в Черноморском регионе.

"Мы направляем больше войск, кораблей и самолетов в восточную часть Альянса, увеличиваем готовность наших сил быстрого реагирования и усиливаем боевые группы в Балтии", - добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО собирается разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.

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