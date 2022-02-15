Європол провів велику операцію проти наркодилерів: 6 країн, 40 затриманих

За підсумками скоординованої Європолом операції у шести країнах ЄС затримали близько 40 осіб, яких вважають причетними до мережі торгівлі наркотиками.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на заяву федеральної прокуратури Бельгії, пише "Європейська правда".

Саме у Бельгії затримали більшість підозрюваних - 30 осіб, решту - в Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах і Хорватії. Серед підозрюваних, затриманих у Бельгії, є вихідці з країн Східної Європи.

За даними слідства, мережа спеціалізувалася на торгівлі кокаїном, який возили з країн Південної Америки. Для цього, крім контейнерів, що прибували у порти Антверпена, Роттердаму, до французького Гавру і німецького Гамбурга, використовували також схони, замасковані в автомобілях, та приватні літаки.

У 2021 році в порту Антверпена вилучили 90 тонн кокаїну, що стало рекордною кількістю. Бельгію вважають основними "воротами", через які цей наркотик потрапляє у Європу.

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