Европол провел большую операцию против наркодилеров: 6 стран, 40 задержанных

По итогам скоординированной Европолом операции в шести странах ЕС задержали около 40 человек, считающихся причастными к сети торговли наркотиками.

Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление федеральной прокуратуры Бельгии, пишет "Европейская правда".

Именно в Бельгии задержали большинство подозреваемых – 30 человек, остальные – в Германии, Италии, Испании, Нидерландах и Хорватии. Среди подозреваемых, задержанных в Бельгии, есть выходцы из стран Восточной Европы.

По данным следствия, сеть специализировалась на торговле кокаином из стран Южной Америки. Для этого, кроме контейнеров, прибывавших в порты Антверпена, Роттердама, французского Гавра и немецкого Гамбурга, использовали также тайники, замаскированные в автомобилях, и частные самолеты.

В 2021 году в порту Антверпена изъяли 90 тонн кокаина, что явилось рекордным количеством. Бельгию считают основными "воротами", через которые этот наркотик попадает в Европу.

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