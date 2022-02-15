Латвія послабить карантинні обмеження з березня

Уряд Латвії 15 лютого погодив послаблення обмежень із протидії епідемії коронавірусу з початку березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Для допуску на роботу не вимагатимуть ковід-сертифікат, крім професій тісного контакту з клієнтами. Проте його і далі застосовуватимуть як перепустку до більшості закладів - перукарень тощо, ресторанів, спортзалів та на масові заходи. Для дітей сертифікати більше не вимагатимуть.

Надалі для усіх видів магазинів будуть діяти однакові обмеження - вимога впускати клієнтів не більш ніж 1 людина на 15 квадратних метрів площі.

Вхід у великі магазини й ТРЦ буде можливий без перевірки ковід-сертифікатів. Втім, бізнес за власним рішенням може і надалі вимагати їх від клієнтів, окрім магазинів з товарами першої необхідності та банків.

Також спростили правила в’їзду - країни більше не будуть класифікувати за рівнем ризику, проте вимога сертифікату на кордоні зберігається.

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