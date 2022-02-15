Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Латвія послабить карантинні обмеження з березня

Вівторок, 15 лютого 2022, 16:05

Уряд Латвії 15 лютого погодив послаблення обмежень із протидії епідемії коронавірусу з початку березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Для допуску на роботу не вимагатимуть ковід-сертифікат, крім професій тісного контакту з клієнтами. Проте його і далі застосовуватимуть як перепустку до більшості закладів - перукарень тощо, ресторанів, спортзалів та на масові заходи. Для дітей сертифікати більше не вимагатимуть.

Надалі для усіх видів магазинів будуть діяти однакові обмеження - вимога впускати клієнтів не більш ніж 1 людина на 15 квадратних метрів площі.

Вхід у великі магазини й ТРЦ буде можливий без перевірки ковід-сертифікатів. Втім, бізнес за власним рішенням може і надалі вимагати їх від клієнтів, окрім магазинів з товарами першої необхідності та банків.

Також спростили правила в’їзду - країни більше не будуть класифікувати за рівнем ризику, проте вимога сертифікату на кордоні зберігається.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Коронавірус

Статті

"Молдовська загроза": чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я

З військами РФ у Придністров'ї часто пов’язують жорсткі чи навіть апокаліптичні сценарії для півдня Україн та Одеської області...
15 лютого 2022 — Артем Филипенко, Сергій Сидоренко

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко